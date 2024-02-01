مركز إعلام منفلوط ينظم احتفالية بعبد الشرطة الثاني والسبعين وثورة 25 يناير

نظم مركز إعلام منفلوط احتفالية بعبد الشرطة الثاني والسبعين وثورة 25 ينايرتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجبهات الدكتور احمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي وذلك بالقاعة الكبري بمركز ومدينة القوصية

تكريم دور رجال الشرطة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في البلاد

أكدت منى أحمد قطب، مدير مركز إعلام منفلوط، أن المركز نظم لقاء إعلامى بالاحتفال بذكري الثانية والسبعين لعيد الشرطة اعترافا بالدور المهم للشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن تحت شعار "عطاء، تضحية، وفاء بالعهد". وقد أُقيمت الاحتفالية بهدف تكريم دور رجال الشرطة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في البلاد، كما تمثلت أيضًا في تأكيد الولاء والانتماء للوطن والعهد الدستوري.

الاحتفالية شهدت مشاركة واسعة

وأضافت منى أن الاحتفالية شهدت مشاركة واسعة من قبل الأهالي والشخصيات العامة في المنطقة وبحضور لواء شرطة متقاعد اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور خالد عبدالعال مدير الادا ة الصحية بالقوصية والشيخ حجاج نصرعبدالعال مدير إدارة الاوقاف بالقوصية والقص هدرا وهيب راعي كنيسة القوصية ونائب بيت العيلة وبمشاركة قيادات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ورائد ت ريفيات ومسئول الإعلام بالصحة ورؤساء لبعض القري، حيث تم خلال الاحتفالية تقديم عروض فنية وثقافية تعبر عن مدى التقدير والاحترام للجهود البطولية التي يبذلها رجال الشرطة في خدمة الوطن والمواطنين.

وأشارت مني إلى العطاء والتضحية التي قدمها الرجال لأجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. والحفاظ علي الممتلكات الخاصة والعامة.

دور إلهيئه العامة للاستعلامات في التوعية والتثقيف

وأوضحت مني دور إلهيئه العامة للاستعلامات في التوعية والتثقيف بكل القضايا التى تهم الدوله وكذلك المشاركة في الاحتفالات القومية وأكدت على أن الاحتفالية تأتي في إطار الوفاء بالعهد والتقدير لتلك الشخصيات التي ساهمت في بناء الوطن وحمايته

وختمت مني قولها بأن مركز إعلام منفلوط ملتزم بدعم كافة الجهود التي تسهم في بناء وتعزيز الوعي المجتمعي ونشر روح التعاون والتضامن، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وتشجيع التعاون المجتمعي.

دوررجال الشرطة في ضبط الشارع ومنع الجريمة

وأشار اللواء محمد محمود عزت إلي الجهد والتضحية التي يقدمها رجال الشرطة في الحفاظ علي مقدرات الدولة ودورها في ضبط الشارع ومنع الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للجهات المختصة وكذلك محاربة الا هاب

وطالب اللواء محمد عزت بضرورة العمل والتكاتف مع رجال الشرطة لاداء واجبهم علي اكمل وجه

دور رجال الشرطة أثناء فترة وباء كورونا

وأضاف الدكتور خالد الدور العظيم الذي قام به رجال الشرطة أثناء فترة وباء كورونا في اقناع الناس بالالتزام وعدم الخروج حفاظا علي صحتهم وكان ذلك خير مساعد للطواقم الطبية في اداء عملهم

ضرورة التكاتف والتعاون ببن كل أطياف المجتمع

وأوضح الشيخ حجاج إلي ضرورة التكاتف والتعاون ببن كل أطياف المجتمع لمساعدة رجال الشرطة في التغلب علي الصراعات الداخلية والفتن الداخلية للمحافظة علي أمن واستقرار الدولة

واشا ر القص هدرا اننا يجب أن نقف علي قلب رجل واحد مسلم ومسيحي للقضاء علي الحروب النفسية والفتن الطائفية لحفظ الأمن والأمان والاستقرار داخل الوطن

وانتهت الاحتفالية بتقديم عظيم السكر والتقدير للقيادة السياسية وما حققته من نجاحات واجازات مع الشكر والتقدير لكافة العاملين بوزا ة الداخلية مع تجديد العقد والوعد من جميع المشاركين بالعديد من العطاء والجهد والتضحية والغداء من أجل أمن وأمان الوطن وتحقيق حياة كريمة