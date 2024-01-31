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الخميس 01 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث الوزراء: إيقاف البدء في مشروعات جديدة واستكمال المكتملة بنسبة 70%

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، إن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري.

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 وذكر أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري والتأكيد على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بنسبة 70%، وتوقف البدء في أي مشروعات جديدة، مردفا:"قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء".

 

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