المؤبد لأربعة متهمين قتلوا شخصين وأصابوا 3 سيدات فى أسيوط

قضت محكمة جنايات الدائرة الثانية عشرة بأسيوط بالسجن المؤبد على 4 أشخاص لقيامهم بقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بسبب مشاجرة بقرية الشامية مركز ساحل سليم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، والمستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نواب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة. وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

وقائع القضية رقم . ترجع القضية رقم 5422 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم، إلى بلاغ ورد إلى مركز الشرطة بوجود إطلاق نار في قرية الشامية، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتوجهت عناصر مباحث المركز إلى مكان الحادث. وبالفحص والمعاينة تبين أن وفاة “ممدوح ح. ط.” و”كريمة ك. ع.” وإصابة “دنيا ع. خ.” وشقيقتها “نسرين” و”فتحية ع. خ.”

وكشفت تحريات النقيب أحمد صبحي صالح، مساعد مباح بقسم شرطة ساحل سليم، أن مرتكبي الواقعة هم "مؤمن ع. خ." 29 سنة، و"نادي م. خ." 34 سنة، و"محمد م. ح." 25 سنة و"أحمد م. ح." وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء ركوب أحد أقارب المجني عليه ويدعى "مصطفي م. خ."، دراجته النارية، استوقفه المتهمان الثالث والرابع، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما، على إثرها قدم له المتهم الرابع كوبًا من الشاي. في وجهه ووقف مصطفى. م.خ” ينادي شقيقه “نادي” والمتهم الأول "مؤمن ع. خ." اتفقوا فيما بينهم على الرد على الهجوم، وأحضر المتهم الأول بندقية آلية، وأحضر المتهم الثاني فرد خرطوش، وركبا دراجة نارية، وأثناء سيرهما التقيا بالمجني عليه الأول"، "ممدوح ح. ط." وأطلق المتهم الأول طلقات نارية أدت إلى مقتله ثم لاذوا بالفرار، مما أثار غضب أهل القتيل وقرروا الانتقام. وأحضر نجل المتوفاة المتهم الثالث برفقة المتهم الرابع أسلحة نارية وبنادق آلية. . وتوجهوا إلى منزل أسرة المتهم الأول، وأطلقوا وابلاً من الرصاص أدى إلى مقتل المجني عليها الثانية ”كريمة ك. ع.” وإصابة كل من ”فتحية ع. خ.” و“نسرين ع. خ.” وشقيقته “دنيا ع. خ.” ولاذوا بالفرار وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم والأسلحة المستخدمة في الحادث.