حبس سنة لعاطل سرق أنبوبة بوتاجاز جدته وصرفها في تعاطي المخدرات

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالحبس سنة على عاطل عن العمل لقيامه بسرقة أسطوانة مطبخ وبعض الأواني من منزل جدته، وبالحبس ستة أشهر لحيازته مادة الحشيش المخدر بقصد تعاطيها بمنزله في قرية العونة مركز ساحل سليم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، والمستشارين أسامة على فراج، وأحمد حسونة عزب نواب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وعضوية المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

ترجع وقائع القضية رقم 5096 لسنة 2023 جنايات مركز ساحل سليم، إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة من “سيدة ع. ج.” من أهالي قرية العونة، تتهم فيه حفيدها “محمد ر. ت.” بضربها وسرقة اسطوانة فرن وبعض الأواني من المنزل بسبب خلافات مع والده.

وأدت تحريات النقيب محمود أشرف أحمد، نائب مباحث قسم شرطة ساحل سليم، إلى قيام المتهم “محمد ر. ت.” بالذهاب إلى منزل جدته لأبيه، والاعتداء عليها وتحطيم النوافذ وسرقة اسطوانة فرن ولاذ بالفرار من المنزل بسبب خلافات عائلية بينهم. كما توصلت التحريات إلى أن المتهم تناول مادة الحشيش المخدرة.

أحال المستشار خالد محمد عبد الشكور، المستشار العام الأول لنيابة جنوب أسيوط، المتهم “محمد ر. ت.” إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة اسطوانة مطبخ وأدوات تخص المجني عليها "سيدة . ع. ج.”، عبر الإكراه والاعتداء والضرب، وكانت الوسيلة هي شل مقاومتها والاستيلاء على الأموال المنقولة، بقصد تناول جوهر مادة الحشيش في غير الأحوال التي يجيزها القانون.