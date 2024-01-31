عاجل
عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة كول الأمريكية في البحر الأحمر عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

الفدرالي
الفدرالي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 5.5%، ليكون القرار الخامس بالتثبيت على التوالي منذ يوليو 2023.

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.

 

ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.

 

txt

ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة وعيار 21 يسجل 4000 جنيه بالسوق المحلية

txt

انخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب بيانات رئيسية واجتماع الفيدرالي

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

كما أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة الماضية أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. كما تعتبر معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر، أقل من مستهدف الاحتياطي البالغ 2%.

 

وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.
 

مواد متعلقة

انخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب بيانات رئيسية واجتماع الفيدرالي

"الفيدرالي الأمريكي" يسجل أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل محضر الفيدرالي

البنك الفيدرالي السبب.. سر الارتفاع الضخم في أسعار الذهب

الدولار يتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الاحتياطي الفيدرالي: السياسة النقدية ستبقى تشددية
الجريدة الورقية