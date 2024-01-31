ختام فعاليات مؤتمر تيسير الانتقال إلى سوق العمل

اختتمت فعاليات مؤتمر تيسير الانتقال إلى سوق العمل ضمن مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية ، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وفريق العمل بوحدة الإنتقال لسوق العمل، وعدد من القيادات التعليمية، ومديري المديريات، ومسئولى مشروع قوى عاملة مصر ضمن مشروع قوى عاملة مصر ، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار الإتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة المصرية والأمريكية بشأن تنفيذ برامج تنمية التجارة والاستثمار فى مصر .

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التعليم الفني) ، عدد من المراكز المتقدمة، ومنها المركز الأول ف العروض على مستوى المحافظات المشاركة. والمركز الثاني على مستوى مدارس المشروع في مبادرات دعم الاقران. والمستوى الرابع في دعم الأقران على مستوى المشروع

وأفضل وحده مدرسية (مدرسة الفنية بنات بالحادقة فازت بالمركز الأول - مدرسة أبوكساة الفنية فازت بالمركز الثاني)

تم تنظيم المؤتمر في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر ، لدعم أنشطة وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمكوناتها الثلاث (التوظيف ومعلومات سوق العمل ، والتوجيه والإرشاد المهني ، والإبتكار وريادة الأعمال).

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