لمحبي الحلوى.. حضري كيكة بالشوكولاتة والمكسرات وتمتعي بمذاق لذيذ

كيكة بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار ويمكن إعدادها في أي وقت عند الرغبة في تناول حلوى صحية وشهيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيكة بالشوكولاته والمكسرات.





كيكة بالشوكولاتة والمكسرات

طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة والمكسرات

المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 جراماً

- لوز : ربع ملعقة صغيرة (مجروش)

- عين الجمل : ربع كوب (مجروش)

- سكر : 50 جم

- السكر الناعم : 100 غراماً

- ملح : رشّة

- دقيق : 200 جم (منخول)

- البيض : 2 حبة

- القشطة : 2 ملعقة كبيرة

- خميرة : مغلفين





طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، امزجي جيداً الزبدة مع السكر الناعم، والملح، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى تحصلي على كريمة ناعمة.

أضيفي البيض والقشطة، واخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

أضيفي الدقيق والخميرة وامزجي جيداً حتى تحصلي على عجينة متجانسة ودون تكتلات.

في وعاء آخر، أضيفي اللوز، والجوز، والقرفة، والسكر، والقهوة سريعة الذوبان، ثم اخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

حضري قالب كيك وادهنيه بالزبدة وانثريه بالطحين، ثم صبّي نصف كمية العجينة في القالب، ووزعي فوقها ثلاث أرباع كمية حشوة القهوة.

غطي الحشوة بالكمية المتبقية من العجينة، وزيني الوجه بكمية الحشوة المتبقية.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 40-45 دقيقة، حتى تمام نضج الكيك.

أخرجي كيك القهوة من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم قطعيه وقدميه.