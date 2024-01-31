النيابة العامة تأمر بحبس 5 مهتمين بالاتجار في المخدرات أربعة أيام

أمرت النيابة العامة بأسيوط، في إطار جهود مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام، بحبس 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي هذا القرار بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو بحوزة المتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط خمس قضايا اتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط كمية من المخدرات تزن 1,770 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو. وتم القبض على خمسة متهمين، منهم أربعة يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية سابقة.

وفقاً لتحريات المباحث الجنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة بالواقعة التي تولت التحقيقات في القضية الذي أمرت بحبس المتهمين.

هذا الإجراء يأتي في إطار سعي السلطات المصرية إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة وتقديم المتورطين للعدالة.

يُذكر أن جرائم الاتجار في المخدرات تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. ولذلك، تأتي جهود الأجهزة الأمنية في ضبط هذه الجرائم ذات الأهمية البالغة للحفاظ على أمان وسلامة المجتمعات.