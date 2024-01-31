مدير تعليم نجع حمادي يستعرض الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، استهدف مديري التعليم الثانوي، والعلاقات العامة والإعلام، والأمن، والموجهين الأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، ومديري المدارس الثانوية العام، و التنسيقات المختلفة، لمناقشة الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024م، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

أكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، علي الإعداد والتحضير اللائق لانطلاق مسابقة اوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي العام، وذلك بعد موافقة الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، علي تنفيذ مسابقة اوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة، الصف الثالث الثانوي علي مستوي المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2023/2024م.

وأوضح مدير عام الإدارة، أن مسابقة أوائل الطلبة المقرر انطلاقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ستجري فعالياتها بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد " وزيري" علي متابعة موقف الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل، و متابعة سجلات المعلمين، ( الإعداد اليومي ، الأهداف ، والمنهج ، والخطة ، ونواتج التعلم )، وإعداد ميزانية المدارس من حيث العجز والزيادة، وآلية سد العجز كل فيما يخصه.

وأشار مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إلى موقف المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة، والتطوع، وإعداد قاعدة بيانات بهم كل فيما يخصه.

وطالب وزيري، بإعداد تقرير عن نسبة ال 10% من أوراق الإجابة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وكذا إعداد بيان بالطلبة الأوائل الذين حققوا مستويات متقدمة في المسابقات المختلف، وإعداد ومتابعة البرنامج العلاجي الوارد من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، في الفترة من 27/1/2024 حتي 8/2/2024، مع إعتماد الخطة.