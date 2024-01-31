الكشف على 1624 مريضاً فى قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية ابو المعاطي الباز مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1624 مريضاً . وضمت 12 عيادة متنقلة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وتضمن الفجص الطبى باطنة 261 أطفال 259 جراحة 161 أسنان 168 جلدية 155 رمد 98 أنف وأذن 175 عظام 211 نسا وتنظيم اسرة 136

كما تم إجراء عدد 318 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 63 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 54 ندوة تثقيفية ، و 146 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه