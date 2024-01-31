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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1624 مريضاً فى قافلة علاجية بالدقهلية

الفحوصات الطبية
الفحوصات الطبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين و الثلاثاء  في قرية ابو المعاطي الباز مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1624 مريضاً  . وضمت  12 عيادة   متنقلة منها  ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن  - نساء وتنظيم اسرة  )   فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وتضمن الفجص الطبى باطنة   261 أطفال   259 جراحة  161                     أسنان  168 جلدية  155 رمد 98 أنف وأذن    175 عظام  211                          نسا وتنظيم اسرة        136
كما تم إجراء عدد 318 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  63 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 54 ندوة تثقيفية ، و  146 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه 

الجريدة الورقية