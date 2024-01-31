ناصر ماهر إلى الزمالك مقابل ضم الثلاثي عمرو السيسي وعبد الله محمد وعلي ياسر

في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من المواهب من أجل المنافسة على المستوى المحلي والقاري، نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس في إتمام الإتفاق مع نادي الزمالك على ضم عمرو السيسي بشكل نهائي لصفوف الفريق بالإضافة إلى إستعارة الثنائي مواليد ٢٠٠٣، عبد الله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف، وذلك مقابل رحيل ناصر ماهر إلى نادي الزمالك.

ويعد عمرو السيسي أحد العناصر الهامة بصفوف نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي الشاب عبد الله محمد وعلي ياسر، حيث يجيد الاول اللعب بالمركز (١٠)، فيما يشغل الثاني مركز المهاجم.