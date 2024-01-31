غدا.. حياة كريمة بالمنيا تكرم متطوعيها بحفل فني

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة المنيا، عن تنظيم حفلا فنيا، لتكريم جميع متطوعي المؤسسة بالمراكز والقرى بالمحافظة ، وذلك غدا الخميس ، في تمام الساعة 11 ظهرا، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا.

ويأتي هذا الحفل الفني ، في إطار تقدير المؤسسة لجهود المتطوعين ، الذين ساهموا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

ومن المقرر أن يشهد الحفل ، تقديم عروض فنية متنوعة ، منها الغناء والعزف والتمثيل، بالإضافة، إلى تكريم المتطوعين بشهادات تقدير وهدايا تذكارية ، تحت رعاية وحضور اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، ونائبه الدكتور محمد محمود ابو زيد ، وقيادات المؤسسة بالمحافظة ، والقيادات التنفيذية والسياسية والبرلمانية.

وأكد احمد العمدة أبو كريشة، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، أن المؤسسة تحرص على تكريم المتطوعين لما قدموه من تضحيات جليلة ، في سبيل خدمة الوطن، مشيراً العمدة ، إلى أن الحفل سيكون فرصة لشكرهم على جهودهم ، وتحفيزهم على مواصلة العطاء.

يذكر أن ، مؤسسة حياة كريمة قد دشنت برنامجاً لتدريب المتطوعين في محافظة المنيا ، وذلك بهدف تأهيلهم على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفاءة وفاعلية.