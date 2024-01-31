الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا.. حياة كريمة بالمنيا تكرم متطوعيها بحفل فني

المنيا
المنيا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة المنيا، عن تنظيم حفلا فنيا، لتكريم جميع متطوعي المؤسسة بالمراكز والقرى بالمحافظة ، وذلك غدا الخميس ، في تمام الساعة  11 ظهرا، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا.

 

ويأتي هذا الحفل الفني ، في إطار تقدير المؤسسة لجهود المتطوعين ، الذين ساهموا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

 

ومن المقرر أن يشهد الحفل ، تقديم عروض فنية متنوعة  ، منها الغناء والعزف والتمثيل، بالإضافة،  إلى تكريم المتطوعين بشهادات تقدير وهدايا تذكارية ، تحت رعاية وحضور اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا  ، ونائبه الدكتور محمد محمود ابو زيد ، وقيادات المؤسسة بالمحافظة ، والقيادات التنفيذية والسياسية والبرلمانية. 

 

وأكد  احمد العمدة أبو كريشة، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، أن المؤسسة تحرص على تكريم المتطوعين لما قدموه من تضحيات جليلة ، في سبيل خدمة الوطن، مشيراً  العمدة ، إلى أن الحفل سيكون فرصة لشكرهم على جهودهم ، وتحفيزهم على مواصلة العطاء.

 

يذكر أن ، مؤسسة حياة كريمة   قد دشنت برنامجاً لتدريب المتطوعين في محافظة المنيا ، وذلك بهدف تأهيلهم على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفاءة وفاعلية.

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