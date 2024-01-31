الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وفاة شاب وابنه في الفيوم بسبب الدافئه الكهربائية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى أب وابنه بالفيوم مصرعهما بسبب الدفاية الكهربائية نتيجة عدم توفر الأكسجين، تم نقلهم الى مستشفى سنورس المركزى إلا أنهما لفظا أنفاسهما الاخيرة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بأن مرفق  الإسعاف قام بنقل شاب يدعي  عبد الرحمن سنوسي سعداوي 31عاما وابنه عمر عبد الرحمن  عمره سنتين ، فاقدين الوعي الي مستشفي سنورس المركزي وتوفيا عقب وصولهم للمستشفى.

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس وتبين أن المتوفى وابنه  يقيمان بعزبة منشأة السادات  التابعة للوحدة المحلية لقرية السعيدية ببدائرة قسم شرطة سنورس بالفيوم ، وأنهما أصيبا بحالة اختناق من الدفاية الكهربائية ولفظ الاب وابنه أنفاسهم الأخيرة في الحال.

عدم وجود شبهه جنائية

وأكد مفتش الصحة أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق والمعروفة باسم "إسفكسيا الاختناق" بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق كل منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، ما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو ونجله أثناء نومهما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة  التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين  لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وتولت التحقيق.

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