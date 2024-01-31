وفاة شاب وابنه في الفيوم بسبب الدافئه الكهربائية

لقى أب وابنه بالفيوم مصرعهما بسبب الدفاية الكهربائية نتيجة عدم توفر الأكسجين، تم نقلهم الى مستشفى سنورس المركزى إلا أنهما لفظا أنفاسهما الاخيرة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بأن مرفق الإسعاف قام بنقل شاب يدعي عبد الرحمن سنوسي سعداوي 31عاما وابنه عمر عبد الرحمن عمره سنتين ، فاقدين الوعي الي مستشفي سنورس المركزي وتوفيا عقب وصولهم للمستشفى.

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس وتبين أن المتوفى وابنه يقيمان بعزبة منشأة السادات التابعة للوحدة المحلية لقرية السعيدية ببدائرة قسم شرطة سنورس بالفيوم ، وأنهما أصيبا بحالة اختناق من الدفاية الكهربائية ولفظ الاب وابنه أنفاسهم الأخيرة في الحال.

عدم وجود شبهه جنائية

وأكد مفتش الصحة أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق والمعروفة باسم "إسفكسيا الاختناق" بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق كل منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، ما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو ونجله أثناء نومهما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وتولت التحقيق.