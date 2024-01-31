مظاهرات للمزارعين في اليونان (شاهد)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن تنظيم المزارعين اليونانيين مظاهرات في اليونان رغم صرف الحكومة اليونانية تعويضات مالية لهم.

اليونان تشهد احتجاجات قبل إغلاق الطرق العامة

وقال مراسل قناة “القاهرة الاخبارية” من اليونان، أن اليونان تشهد احتجاجات قبل إغلاق الطرق العامة والرئيسية خصوصا في مناطق وسط وشمال اليونان، مشيرًا إلى أن التفاوض ما زال مستمرًا بين اتحادات المزارعين والحكومة اليونانية وهناك تم تقديم طلب أو قائمة بمطالب المزارعين للحكومة وسيتم تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمناقشتها.

وأوضح، أنه تم الإعلان أمس عن إعطاء تعويضات قيمتها 10 آلاف يورو لكل حيازة زراعية، منوهًا أن المزارعين قالوا إن المبلغ قليل للغاية وأن الخسائر على الحيازة الواحدة بلغت 80 ألف يورو.

تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السماد

وأشار، إلى أن الخسائر تأتي من زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السماد والأيدي العاملة، لذلك فالأسعار لا تناسب ما يتم إنتاجه، كما يرغب المتظاهرون في فصل أثينا عن بقية اليونان بإغلاق الطرق الرئيسية رفضا منهم لما يجري.

