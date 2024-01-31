غادة عادل تواجه طه دسوقي وتحاول معرفة "الطلاسم" فى حالة خاصة 9

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 9 من مسلسل “حالة خاصة” حيث واجهت أمانى النجار "غادة عادل"، نديم "طه دسوقي"، بعد أن وجدته فى المكتب يضع الملفات المسروقة.

وقالت أمانى: "حط نفسك مكانى فى يومين بس عرفت أن عمك محمد الوكيل "عبد الرحيم حسن" وبترجع ملف سرقاه ندى بنت محمد الوكيل وكمان متزوج رام الله وكنت أصلا فكرة أنها متزوجه من زوجى ياسر ممكن تفكلى الطلاسم دى، أنا حبيتك زى على ابنى".

غادة عادل وطه دسوقي

وقال نديم: "أنا محمد الوكيل يبقى عمى بس هو مش بيحبنى وأنا معرفش ليه بس ماما قلتلى ان هو مش معترف بيا و ماما كمان قبل ما تتوفى قالت ليا عاوزه اشوفك محامى ناجح وعايزاك تثبت ده لعمك ولما جميل قالى مكتب أمانى النجار بيدرب محامين سألته مين أمانى عشان مكنتش أعرفك وبعد كده قال ليّ أنتى أهم محامية فى مصر وأن دى فرصة ابقى محامى ناجح، ورام الله زواجنا كده و كده على الورق فقط، وما ينفعش احكيلك مبطلعش أسرار حد".

وكان أبدي النجم حسن أبو الروس سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض علي واتش ات.

وشارك حسن أبو الروس جمهوره عددًا من الصور له من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس".

وأضاف: "ردود الفعل على شخصية عز حقيقي أسعدتني جداً.. شكراً من قلبي لكل طاقم العمل اللي ما حدش فيهم بخل بأنه يطلع أفضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده.. بحبكم يا روح القلب".

حسن أبو الروس وطه دسوقي

مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، وعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

وكان أطلق الفنان حسن أبو الروس أجدد أعماله الغنائية "قطة سيامو" بشكل فيديو كليب تم تصويره في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويخوض أبو الروس تجربة غنائية غير مسبوقة خلال الأغنية التي يغنيها باللغة الإسبانية في أول عمل غنائي مصري وعربي من نوعه، ويشارك في بطولته مع النجمة الكوبية لويسا دياجو التي تشاركه الغناء على طريقة الدويتو.

قطة سيامو

ويعيد حسن أبو الروس تقديم نفسه خلال الكليب بشكل موسيقي وغنائي جديد عن أعماله السابقة، ليس فقط بغنائه بالإسباني وإنما اعتماده على مزيج من موسيقى الريجاتون والموسيقى اللاتينية في عمل غنائي استغرق تحضيره أكثر من شهر، وتم تصويره في أنحاء متفرقة في نيويورك مع المخرجة سلمى عامر.

قطة سيامو



ويعد كليب "قطة سيامو" أول بشائر ألبوم حسن أبو الروس الجديد "العيون بصالي" والذي يضم في جعبته خمس أغنيات، يطلق أغانيه فرادى "سنجلز" على مدار الأسابيع المقبلة، وتعاون خلال الأغنية مع الملحن محمد يحيي، في حين تولى حسن كتابة كلماتها العربية.

قطة سيامو

ويدشن حسن أبو الروس عبر الألبوم انطلاقته الفنية الجدية في عالم الغناء بشكل موسيقي مختلف، وذلك بعد النجاح الجماهيري لأغنياته "شيكالاستيك"، "فلتت مني"، "كل الناس" و"لما باجي"، عبر غنائه لأول مرة باللغة الإسبانية واقتحامه عالم الراب خلال إحدى أغنيات الألبوم.

قطة سيامو

كما يعيش أبو الروس حاليا حالة انتعاشة فنية غير مسبوقة، فمع انشغاله بألبومه الغنائي وحفلته، شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" الذي يضم توليفة من النجوم منهم أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية "أباظة" وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينات حسب قصة المسلسل.

قطة سيامو

وكان شارك الفنان حسن أبو الروس جمهوره ومتابعيه صورة برفقة أمير عيد، وتامر هاشم، من كواليس تصوير مسلسله الجديد ريفو 2، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ريفو

وعلق أبو الروس على الصورة قائلًا: "عائلتي مش اصحابي.. ريفو 2 قريبًا.

مسلسل ريفو

حقق مسلسل ريفو نجاحًا كبيرًا بعد عرضة عبر منصة شاهد، وتدور أحداثه حول حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، تحمل أسم "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى حينها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

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أبطال مسلسل ريفو

المسلسل من بطولة: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، تأليف محمد ناير، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

أغاني ريفو

قدم أمير عيد 10 أغاني جديدة ضمن أحداث مسلسل ريڤو وهي: الكلبه لاسي، احنا انهارده ایه، ياما سوا،everybody loves my baby

وفي سياقٍ متصل عُرض لـ أمير عيد، مؤخرًا فيلم أعز الولد، بطولة ميرفت أمين، والراحلة دلال عبدالعزيز، تأليف شريف نجيب، ومن إخراج سارة نوح.

أما ركين سعد فهي تواصل فى الفترة الحالية تصوير مسلسل "يساوي صفر" ويشاركها البطولة فريال يوسف، نبيل عيسى، ومن المفترض أن يُعرض على إحدى المنصات، بينما صدقي صخر يُعرض له الآن مسلسل منعطف خطر، الذي يقوم ببطولته باسل الخياط، وباسم سمرة، وريهام عبدالغفور، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة واحتل ترند منصة شاهدة.