اتحاد شباب العمال يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

كرم اتحاد شباب العمال بالقليوبية ، بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم ، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك لكونه احد اهم الشخصيات الرياضية المؤثرة فى القليوبية ، وكذلك الدعم الذىى تقدم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لكيان اتحاد شباب العمال و كافة الكيانات الشبابية الاخري التابعة لوزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون وتسهيل وتذليل كافة المعوقات التى تواجه الكيانات الشبابية فى تنفيذ خطط الأنشطة الخاصة بهم .

وفى هذا الصدد ، أعرب الدكتور محمود الصبروط عن سعادته بالتكريم، مؤكدا على الدور الهام الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال توجيهات الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة بدعم كافة الكيانات الشبابية التابعة للوزارة وتيسير وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم بهدف دعم وتمكين الشباب وانخراطهم فى العمل المجتمعى بالشكل الذى يسمح بتأهيل وخلق كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وتولى المناصب القيادية .

وتاتى انشطة اتحاد شباب العمال، كأحد الكيانات الشبابيه التي تدعمها وزاره الشباب والرياضه تقدم من خلالها العديد من الانشطه المجتمعيه والثقافيه والرياضيه وتنفيذ مبادرات مجتمعيه بالاضافه للمشاركه في كافه المناسبات والاحتفالات القومية، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن رئيس الاتحاد بالقليوبيه، محمد حامد نائب رئيس الاتحاد، عطيات سويلم عضو مجلس الادارة ، هادى بلال المدير التنفيذى للاتحاد.