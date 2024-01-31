القائمة الكاملة لأبطال "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال.. يعرض فى رمضان

تواصل أسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال تحضيرات العمل، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيرى.



حيث قطع المخرج شوطاً كبيراً في تصوير العمل الذى يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل .

ونستعرض قائمة نجوم مسلسل "الف ليلة وليلة" وهى كالتالى : ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل الدعاية الفترة المقبلة، تمهيداً لطرحه في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.

وكان حسم النجم ياسر جلال، الجدل بشأن مشاركته فى مسلسل ألف ليلة وليلة، وذلك بعدما صرح مدير أعماله باعتذاره عن العمل.

وأكد ياسر جلال أنه سيدخل لوكيشن المسلسل الشهر المقبل، للمشاركة في دراما رمضان لعام 2024.

وأضاف ياسر جلال أنه ليست لديه أي نية للاعتذار عن المسلسل، وأن خبر اعتذاره الذى تردد منذ أيام صرح به خطأً مدير أعماله، الذى لم يكن يعلم أن ياسر جلال بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

سبب تأجيل التصوير

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات والملابس ، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل ،ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي ، وتم الإتفاق على تأجيله لرمضان ٢٠٢٤ ، وبالفعل عندما إكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل ، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ياسر جلال

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.

ياسر جلال

وكان شارك ياسر جلال مؤخرًا فى مسلسل “علاقة مشروعة” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023، وحقق نجاحًا باهرًا.

قصة مسلسل "علاقة مشروعة"

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ15 حلقة، ويناقش أكثر من قضية اجتماعية هامة، حيث يتناول مساوئ فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي علي الأسرة والأبناء،

كما يتطرق العمل لقضية العنف ضد المرأة الذي يهدم العالقة الزوجية ويدمرها.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

ياسر جلال

أبطال علاقة مشروعة

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة"، ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.