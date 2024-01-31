الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض: نسير بشكل صحيح وإيجابي بشأن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل و"حماس"

جون كيربي
جون كيربي

أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تسير بشكل صحيح وإيجابي.

وحسب سبوتنيك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "المحادثات مثمرة وتسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أنه كان هناك تقدم جيد بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس"، وأن "اعتبار المحادثات مستمرة هو أمر إيجابي في حد ذاته".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن "مناورة و خطة سرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إنشاء حكومة عسكرية في غزة، وقيام دولة فلسطينية مستقبلية.

 

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