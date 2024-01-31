باحث: أمريكا بدأت تفقد الأمل في الجيش الأوكراني وأتوقع صدام بالاتحاد الأوروبي

كشف الباحث السياسي محمود الأفندي، عن تفاصيل الأوضاع والأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن أمريكا بدأت تفقد الأمل في الجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية، موضحًا أن هذا أحد الأسباب في عرقلة تمويل أوكرانيا.

أمريكا تعرقل دعمها لأوكرانيا:

وأوضح “الأفندي”، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يقولون الآن ليس لدى أوكرانيا أي خطط مستقبلية للصدام مع روسيا ما يؤدي إلى زيادة الصراع وإنهاء الدولة الأوكرانية، مركدًا أنه يعتقد ويتوقع أن الاجتماع المقبل في قمة الاتحاد الأوروبي والخاص ببحث تقديم المساعدات العسكرية لكييف سيكون نوعا من أنواع الصدام بين الدول الأوروبية ببعضها.

وتابع:"الاجتماع المقبل في قمة الاتحاد الأوروبي وسيكون مصدرا للخلافات ما يحدث فعليًا.. الهستريا السياسية بدأت تظهر بين حلفاء أوكرانيا بسبب فشلها الأخير"، موضحًا أن العقوبات على روسيا لم تؤد إلى أي نتائج، وكل الدول أصبحت تعلم أن هذه السياسية ليست لديها أي نتيجة.

أكد طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة وليس هناك جديد أو تطور نوعي، بمعنى أن الغرب والناتو بقيادة الولايات المتحدة حريص على عدم استفزاز فلاديمير بوتين رئيس روسيا، حتى لا يضطر لاستخدام أسلحة تقليدية.

دعم أمريكا إلى أوكرانيا:





وأضاف طارق البرديسى، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن الأسلحة التى تزود بها الناتو أوكرانيا فى حدود المتعارف عليه، ولا يسمح بتزويدها بأسلحة بعيدة المدى واستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على نتيجة المعارك، لكنها أسلحة دعم غير مباشر يسمح باستمرار هذه العمليات ولكن لا تحسم أمر هذه العمليات.



وأكد أن مطالبات وتصريحات زيلينسكى جوفاء لا تقدم ولا تؤخر، والناتو والغرب لا يتحركان من خلال هذه التصريحات ولكن تحركه مصالحة والتى تحدد حجم المساعدات المقدمة لروسيا الاتحادية، موضحا أن الإمكانيات والسلاح والمساحة والطبيعة الروسية كانت سخية والنفس الطويل لروسيا يسمحان باستمرار هذه المعارك وعدم تأثر الروس بشكل مباشر بعكس الناتو لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد.