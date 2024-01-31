من المطبخ الإيطالي.. حضري باستا بالشروم والسوسيس

باستا بالمشروم والزيتون من الوصفات الإيطالية اللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار، فتحتوي علي خليط من المكرونة مع السوسيس والمشروم والجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تخضيرها بالخطوات.





طريقة عمل باستا بالمشروم والزيتون

المقادير

الباستا : عبوة

- المشروم : كوب (معلب مقطع ومغسول)

- الذرة : نصف كوب (معلبة ومغسولة)

- سوسيس : ربع كوب (مقطع)

- زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)

- الثوم : 3 فصوص (مقطع شرائح)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- اوريجانو : نصف ملعقة صغيرة



طريقة التحضير

في قدر من الماء المملح على نار متوسطة، اسلقي الباستا بحسب تعليمات العبوة حتى تنضج، ثم صفّيها وضعيها جانباً.

في مقلاة واسعة على النار، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي الثوم والمشروم وقلبي المكونات لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي النقانق وقلبي.

أضيفي الذرة والأوريغانو وشرائح الزيتون الأسود، وقلبي لعدة دقائق.

أضيفي البقدونس المفروم وقلبي الخليط قليلاً، ثم أضيفي الباستا المسلوقة وقلبي حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ضعي الباستا بالمشروم والزيتون في طبق التقديم، ثم قدميها ساخنة.