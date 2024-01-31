الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شهداء الأقصى: نفذ مجاهدونا 22 مهمة قتالية أوقعت قتلى في صفوف الاحتلال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى " أبو جهاد"  في بيان له : نفذ مقاتلونا 22 مهمة قتالية خلال الأيام السابقة من خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة.

وأضاف البيان: كما تم قصف التجمعات والتحشدات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، واستهداف الآليات العسكرية بقذائف "R.P.G" في محاور التقدم داخل قطاع غزة، مؤكدين وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

وتبنى حزب الله، استهداف تجمعاً لجنود العدو في  محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وقالت قناة 14 العبرية: أضرار داخل منزل في المطلة بعد تعرّضه لصاروخ مضاد للدروع من لبنان.

كما أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

 

كما استهدفت كتائب القسام، جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارته على جحر الديك وسط قطاع غزة.

مواد متعلقة

حزب الله يتبنى عملية استهداف ثكنة ميتات بالصواريخ

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في محور التقدم الصبرة وتل الهوا

حزب الله يستهدف أجهزة تجسسية في موقع حانيتا بالأسلحة

نيوتن غزة.. الطفل حسام العطار يضيء عتمت الخيام بأدوات بسيطة (فيديو)

القسام تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية جنوب غرب غزة

السفير الباكستاني في مصر يستقبل نقيب القراء لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الري توافق على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر

المقاتل الانيق.. قسامي بطل خانيونس يتحول لأيقونة شجاعة على "أكس"

الجريدة الورقية