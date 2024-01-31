الدقهلية :دراسة مدى حاجة المستثمرين الصناعيين بالعصافرى الى التوسع فى مشاريعهم

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على المنطقة الصناعية بالعصافرة بمدينة المطرية بالدقهلية لدراسة مدى حاجة المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الى التوسع فى مشاريعهم المقامة والمساحات التي يرغبون فى استخدامها تمهيدا لاستغلال مساحة ٣٠ فدان فى التوسعات الجديدة بالمرحلة الثانية منها..

وقال "مختار" ان الدقهلية بها 3 مناطق صناعية واستثمارية وان المرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بالعصافرة تأتي استكمالا للتوسع فى انشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة..

وأكد"مختار"ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية..

وفي ذات السياق اكد" مختار" انه جاري التنسيق حاليا مع السيد المهندس / تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة وبنك الاستثمار القومي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقسيم وتخطيط وترفيق المرحلة الثانية بالمنطقة وبحث كافة الامور المتعلقة بالاستثمار الصناعي بها..

ومن جانبه قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" فقد تم المرور على المنطقة الصناعية بالعصافرة وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها كل من السيد مدير المنطقة الصناعية بجمصة والسيد مدير المنطقة الصناعية بالعصافرة والسيدة / وكيل ادارة الاستثمار بالمحافظة وانه تم مقابلة السادة المستثمرين بالمنطقة والتواصل تليفونيا مع المستثمرين الاخرين الذين لم يكونوا متواجدين بالمنطقة اثناء المرور والاستفسار منهم عن مدى حاجتهم لانشاء مصانع جديدة او التوسع فى المصانع القائمة ومقدار المساحات المطلوبة لكل منهم لاقامة النشاط عليه تمهيدا لتقسيم وتخطيط المرحلة الثانية من المنطقة وطرحها للاستثمار وذلك للتوسع فى الاقتصاد الصناعي وعملا على زيادة الانتاج المحلي.