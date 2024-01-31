غدا الخميس قطع المياه عن مدينة أجا

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع مياه الشرب غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتي الساع 2 مساء عن مدينة أجا وبعض قري مركز أجا لاجراء اعمال صيانة علي خط 16 مللي بولي ايثلين بمدينة اجا..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث اوضح التقرير انه سيتم قطع المياة عن مدينة اجا بالكامل وايضا قري تلبنت ونوسا الغيط بمركز اجا وذلك لاجرء اعمال الصيانة المطلوبة خلال الفترة المشار اليها..

هذا وقد وجه "مختار"للواء صبري سليمان رئيس مركز ومدينة اجا لسرعة التنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الاصلاح والصيانة المشار اليها..

واهايت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني مدينة اجا والقري المتأثرة بانقطاع المياة وكذا الوحدات المحلية المختصه وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ،ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.