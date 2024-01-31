افتتاح الملتقى السنوي الثاني لأخصائي المكتبات الرقمية بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأربعاء، الموافق 2024/1/31، فعاليات الملتقى السنوي الثاني لأخصائي المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية تحت عنوان " تحليل واقع وحدات المكتبة الرقمية بكليات ومعاهد الجامعة لعام 2022-2023 والخطة المستقبلية للعام القادم، والذي يعقد علي مدار يومين في الفترة من 31/1/2024 حتي 1/2/2024 ، وذلك بغية تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات وحدات المكتبات الرقمية بمكتبات كليات ومعاهد الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتورة شيرين عادل نصير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ألاء جعفر، المدير التنفيذي لوحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، والسادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأخصائي المكتبات الرقمية بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد الدكتور هشام سعيد أن المكتبة الرقمية تلعب دورا حيويا في دعم التعليم الجامعي والبحث العلمي وتعزيز تطوير المعرفة والمهارات لدي الطلاب والباحثين في جامعة الإسكندرية، مشيرا أن المكتبة الرقمية تؤثر إيجابيا على عملية التعلم والتطوير الأكاديمي لأنها تتيح سهولة الوصول والتوفر الدائم الي موارد البحث والمعلومات الأكاديمية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المكتبة الفعلية، فضلا عن توفير مجموعة واسعة من الموارد الأكاديمية والتي تتضمن مجموعة ضخمة من الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والأبحاث والرسائل العلمية المدرجة على قواعد البيانات مما يوفر للباحث مصادر غنية لاستكشاف مواضيع متنوعة.

وأضاف سعيد ان دور المكتبات الرقمية لايقتصر على هذه الخدمات فحسب، بل يمتد الي خدمات غاية في الأهمية مثل خدمة التدقيق والفحص الخاص بالانتحال الاقتباس العلمي، مؤكدا أنه سيتم إدخال بعض الخدمات الأخرى والتي صدر بها توصيات من المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث في الشهر الماضي مثل خدمة التصحيح والتدقيق اللغوي والذي يعد عاملا مهما في قبول الأبحاث العلمية في دوريات عالمية ذات معامل تاثير عالي.

المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية

فيما قدم الدكتور أحمد وهبان الشكر للقائمين على المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية لما يبذلونه من جهد وعطاء مستمر للارتقاء بالمكتبة الرقمية وخدمة العملية التعليمية والبحثية بجامعة الإسكندرية، متمنيا ان يكون هذا الملتقى فرصة جيدة للتواصل والتعرف على الخدمات المختلفة للمكتبة الرقمية بالجامعة.

فيما استعرضت الدكتورة ألاء جعفر واقع وحدات المكتبة الرقمية خلال العام الماضي 2023، من خلال ضبط الجودة وتطوير الخدمة، مؤكدا أن المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية تسعى خلال الفترة المستقبلية لضرورة إطلاق منظومة المستودع الرقمى الداخلي IDAR لوحدات المكتبات الرقمية لجامعة الإسكندرية لربط الوحدة المركزية بالوحدات الفرعية بكليات ومعاهد الجامعة، وضبط جودة التسجيلات الببليوجرافية على EULC، وتحويل جميع معاملات المكتبة الرقمية لنظام ONLINE، واستكمال رقمنة الرسائل المطبوعة في الجامعة بالتعاون مع المكتبة المركزية، وتوفير اشتراك انترنت لوحدة المكتبة الرقمية الفرعية بالكلية او المعهد.

وفي ختام الملتقى كرم الدكتور هشام سعيد افضل المكتبات الرقمية الفرعية لعام 2023، نظرا لما بذلوه العام الماضي من جهد وعطاء للارتقاء بالمكتبة الرقمية وخدمة العملية البحثية بكلياتهم.



