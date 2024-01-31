نداء إلى وزير التموين والتجارة الداخلية

تقدمنا نحن خريجى الجامعات والمعاهد العليا للعمل بمديرية التموين بالجيزه لقضاء الخدمه العامة، وبعد ان انتهت المده المقرره قانونا وافقت المديريه بعد موافقة وزارة التموين ان يتم تحرير عقود مستعان به.

ويتم تجديد العقد سنويا منذ حوالي 4 سنوات وتقلد البعض منا مناصب ومسؤوليات هامه بعد خروج اعداد كبيره للمعاش ، ونناشد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مساعدتنا في التعيين حفاظا علي مستقبل ابنائنا وعلى استعداد تام لبذل قصارى جهدنا للنهوض بالعمل في المديريه او فى الإدارات التابعه لها بمراكز المحافظة.

توقيعات عديده من العاملين بالمديرية

مستعان بهم