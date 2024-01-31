رئيس الاتحاد الأوروبي والشريف يناقشان قضايا التفيرات المناخية



استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية، السفير كريستيان برجر سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث أهم القضايا والمشروعات الخاصة بالمياه والتغيرات المناخية.

اكد محافظ الإسكندرية على سعادته دومًا بالتعاون المثمر والبناء بين محافظة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية التي تخدم المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشريف أن الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بالتغيرات المناخية التي يعاني منها العالم بأكمله ولكن الإسكندرية تتأثر بشكل كبير وملحوظ ، ونظرًا لكونها أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ تحتاج لتضافر العديد من الجهود لمواجهة تلك التغيرات التي تجلت بوضوح في السنوات الأخيرة من زيادة هطول الأمطار بكميات أكبر ولفترات أطول وزيادة سرعة الرياح بشكل أكبر فضلًا عن تآكل شواطئ المحافظة وارتفاع منسوب سطح البحر مما أثر على البنية التحتية للمحافظة، لذا حظيت الإسكندرية باهتمام الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لمواجهة تلك التغيرات المناخية لعل أهمها الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ من النحر للحفاظ على شواطئ الإسكندرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت والآثار الموجودة بالمدينة.

ومن جانبه؛ أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية، وأكد أن زيارته إلى الإسكندرية تحمل الكثير من المناقشات في المشروعات التي يتعاون بها الاتحاد الأوروبي مع الإسكندرية والتي تعد جزءا من التعاون مع مصر، فلدينا الكثير من الأنشطة والمشروعات على أرض الإسكندرية لعل أبرزها ترميم ترام الإسكندرية وتنفيذ مترو الإسكندرية لتحقيق نمو حضاري بالمدينة وتقليل الزحام المروري والمساهمة في التحول الأخضر للمدينة.

وأكد الشريف ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في كافة المشروعات التي من شأنها تطوير الإسكندرية لتظل عروس البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور؛ لفيف من سفراء الدول الأوروبية والدكتورة

جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة

شركة مياه الشرب بالإسكندرية.