الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2 قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (320) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1908) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (52) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).

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