انتهت رسميًا..السعيد وجعفر في الزمالك

فى سباق الميركاتو الشتوي

أكدت مصادر داخل نادى بيراميدز انتهاء صفقة الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر لصالح الزمالك وتم استبعادهما من قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية للقاء المصرى وبيراميدز غدًا فى كأس الرابطة.

وجرت مفاوضات جادة بين حسين لبيب ومسؤولى بيراميدز على الخطوط النهائيه لإتمام الصفقة فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال للزمالك وتمسك المجلس أيضا باتمام الصفقه ويجري الاتفاق حول تسديد مستحقات بيراميدز المتأخرة من صفقة عمر جابر وعماد نبيل دونجا وقيمتها ١٨ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢ مليون جنيه أو بيع إبراهيما نداى بصفة نهائية.