الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء بـ السوق المصرية والمحلية

الاسمنت
الاسمنت

سعر الأسمنت.. يشهد سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار التجزئة، استقرارًا، وفقا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وعلى الجانب الآخر سجلت أسعار الأسمنت ثباتا ملحوظا اليوم.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لا سيما أسعار مواد البناء للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

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سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 

الاسمنت

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

 

- سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

 

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

 

 

 

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