مشاهدة مباراة سوريا وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

يبحث جماهير كرة القدم الاسيوية منذ الساعات الاولي من صباح اليوم عن القنوات الناقلة لمباراة سوريا وايران، حيث سيتنافس منتخب سوريا مع نظيره الايراني في الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا، وستأتي هذه المواجهة بعد التأهل التاريخي للمنتخب السوري كأفضل ثالث في المجموعة الثانية، بالإضافة لتأهل المنتخب الايراني كأول المجموعة الثالثة بحصوله على 9 نقاط، لذلك ستكون المنافسة حماسية وشرسة.

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ويحتضن ملعب استاد عبد الله بن خليفة في قطر مواجهة منتخب سوريا ضد منتخب إيران في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مباراة سوريا وإيران مع نظيره الفائز من مواجهة البحرين واليابان في دور الثمانية يوم 3 فبراير علي استاد ملعب المدينة التعليمية.

وصعد المنتخب السوري من دور المجموعات في كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الحصول على المركز الثالث برصيد 4 نقاط من تعادل مع أوزبكستان وفوز على الهند ونجح "المنتخب السوري" في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد فشله بذلك في ست مشاركات سابقة، وذلك بعد حلوله ثالثاً في المجموعة الثانية.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب سوريا وإيران عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بينما تأهل المنتخب الإيراني متصدراً لمجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط وذلك بعد ثلاثة انتصارات متتالية على فلسطين وهونج كونج وأخيراً الإمارات حيث تصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

معلقين مباراة سوريا وإيران في كأس أمم آسيا

قناة بى إن سبورت آسيا 1، المعلق حسن العيدروس.

قناة الكأس الكأس اكسترا 1، المعلق خالد الحدى.

قناة الكأس الكأس اكسترا 2، المعلق هيكل الصغير.

قناة SSC 1: المعلقان عبد الله الحربى وعبد العزيز السبر.

قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1: المعلق بلال علام.

قناة الرابعة الرياضية العراقية “داخل العراق”: المعلق نور الدين أيت على.

موعد مباراة سوريا وإيران في كأس أمم آسيا

تقام مباراة سوريا وإيران مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري باستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر وسوريا، والساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عن طريق تطبيق تود او شاهد VIP، أو STARZPLAY التابع لقنوات ابوظبي.