ارتفاع جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالسوق المصرية والمحلية

سعر الحديد.. يشهد سعر الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار التجزئة، ارتفاعًا، لليوم الثاني على التوالي، وارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 570 جنيها للطن وفقا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وعلى الجانب الآخر سجلت أسعار الأسمنت ثباتا ملحوظا اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لا سيما أسعار مواد البناء للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الحديد والاسمنت

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 49455 جنيها، بارتفاع 570 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2406 جنيهات.

سعر حديد التسليح اليوم الأربعاء في مصر

- سجل سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه.

- سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز 53240 جنيه، بينما يصل للمستهلك بقيمة 55 ألف جنيه للطن.

- سعر طن حديد المراكبي اليوم 49 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي سعر 53 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد المصريين إلى 53 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 31-1-2024

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

وارتفع سعر حديد عز أرض المصنع خلال الأيام الفترة المقبلة ليسجل سعر طن حديد عز نحو 55280 جنيها، ويأتي ذلك في ظل حالة تذبذب شهدتها أسعار الحديد في عدد من المصانع، وحول سعر الحديد للمستهلك فيتم إضافة ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع، ويسجل إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن.