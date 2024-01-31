رفع 1270 طن قمامة وأتربة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات، وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة، والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز، ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

وأكدت أنه تم رفع 830 طن مخلفات بلديه 90 طن اتربه و350 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10 طن و 5طن و سيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره

وتابع حمص، أنه تم تشغيل المكنسيات بشارع المشايه والجمهورية والجيش وقناه السويس وسعد زغلول و الطريق الدائري وطريق المنصوره شربين وتم تقليم أشجار الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وسعد زغلول وحديقه شجره الدر و عروس النيل و الجزر الوسطي بشارع عبد السلام عارف وتم رفع الأتربة من شارع العبور وأحمد ماهر وغسيل ارصفه شارع العبور واصلت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه وشارع كلية الاداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و شارع محمود شاهين وشارع الخلطه الاسفلتيه..

وفي ذات السياق استمرت اعمال النظافة بنطاق مركز المنصورة والقري التابعة باشراف رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.