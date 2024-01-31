إزالة 90 متر على أملاك الرى خلال الموجة 22 بمركز المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة التعديات خلال اليوم الثانى من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية بمركز المحلة بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية

وأكد رئيس مركز المحلة، أن الحملة أزالت 4 حالات من التعديات على أملاك الرى التابعة لهندسة رى بيلا قطاع وحدة بشبيش بمساحة إجمالية 90 متر منهم حالة كشك خشبى و صاج بمساحة 20 متر و مخزن بالبلوك الأبيض المعروش بالصاج بمساحة 30 متر و قهوة بالبوص و الصاج بمساحة 20 متر و محل بقالة من الصاج و الخشب بمساحة 20 متر

يذكر أنه تستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين