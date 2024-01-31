عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وإيران يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 90 متر على أملاك الرى خلال الموجة 22 بمركز المحلة

ازالات بمركز المحلة
ازالات بمركز المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة التعديات خلال اليوم الثانى من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية بمركز المحلة بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية

وأكد رئيس مركز المحلة، أن الحملة أزالت 4 حالات من التعديات على أملاك الرى التابعة لهندسة رى بيلا قطاع وحدة بشبيش بمساحة إجمالية 90 متر منهم حالة كشك خشبى و صاج بمساحة 20 متر و مخزن بالبلوك الأبيض المعروش بالصاج بمساحة 30 متر و قهوة بالبوص و الصاج بمساحة 20 متر و محل بقالة من الصاج و الخشب بمساحة 20 متر

يذكر أنه تستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

الجريدة الورقية