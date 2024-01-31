أسعار شيكارة الدقيق ولعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتزايد البحث عن أسعاره، ويهتم المواطنون بالتعرف على أسعار السلع الأساسية خاصة الدقيق.

شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة ارتفاعات عدة لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرون من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على أسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدته أسعار الدقيق.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق ولدى تاجر الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم الأربعاء في مصر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

ارتفع سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 23,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما قفز سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 22,800 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 14,500 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.