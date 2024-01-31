البحيرة تطلق قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معاً ضد الغلاء"

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معاً ضد الغلاء" بالأسعار الإقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى ٢٥ ٪، قبل إنطلاقها من مجمع دمنهور الثقافي بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، والمحاسب مجدى الخضر – وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية. حيث أطلقت اليوم محافظة البحيرة قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معاً ضد الغلاء" بالأسعار الإقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى ٢٥ ٪.

وتضم القوافل ١٣ سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وبنسب تخفيض ٢٥ ٪ والتى ستجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً مشيرةً إلى دعم المحافظة بالكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعاً غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.