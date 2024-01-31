تأجيل محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة في الشرقية

ارجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، جلسة محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة بالقوة داخل وسيلة مواصلات بدائرة مركز ديرب نجم، لجلسة 25 فبراير المقبل للمرافعة، وعمل مواجهة بين المتهم والمجني عليها.

تعود أحداث القضية رقم 21417 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3686 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من «ح. الـ. ص » 36 عاما، ومقيمة بدائرة مركز ديرب نجم، بأنها حال تواجدها بإحدى وسائل النقل؛ فوجئت بأحد الأشخاص بملامسة مواطن عفتها، وعلى أثر ذلك قامت بنهره، إلا أنه عاد القيام بفعتله الشيطانية، فاستعانت بسائق المركبة التي كانت تستقلها، والذي قام بدوره بإيقاف المركبة أمام مركز شرطة ديرب نجم، وتم توقيفه والتحفظ عليه، وتسليمه لرجال الشرطة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، « السيد. ب. ع» 38 عاماً، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز منيا القمح، وتبين قيامه بملامسة مناطق عفتها، قاصداً من ذلك هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.