نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسكندرية الترم الأول 2024

منذ أيام قليله قد تم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 داخل محافظة الإسكندرية وجميع محافظات مصر الأخرى، ومنذ ذلك ويزداد البحث من جميع الطلاب والطالبات في محافظه الإسكندرية عن ظهور هذه النتيجة، وذلك لما تمثله هذه المرحلة من أهميه في حياة الطالب، حيث بعدها يتم تحديد باقي مساره التعليمي سواء كان الالتحاق بالتعليم الفني أو التعليم الثانوي، ولذلك سوف نشير إليكم إلى كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزاره التربية والتعليم المصري وموعد ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسكندرية الترم الأول

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية أن عدد الطلاب المقييدين في الصف الثالث الإعدادي نحو 106 ألف و648 طالب وطالبة أودا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023-2024 في نحو 384 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية والبالغ عددهم نحو 6 إدرات على مستوى المحافظة.

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية إعلان نتيجة طلاب 3 إعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام وذلك حيث تتم حاليا عملية تصحيح أوراق الاجابة في كل الإدارات التعلمية وتسليمها إلى الكنترول العام لمراجعة الكشوف ورصد الدرجات واعتماد النتيجة النهائية من اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية قبل إعلانها رسميا.

يذكر أن اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت نحو 75.4% حيث أدى نحو 13 ألفا و785 طالبا وطالبة بالمحافظة موزعين على 69 لجنة على مستوى المحافظة لمدارس العربي واللغات.

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالبا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أما حول توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادية فقد نوهت وزارة التربية والتعليم بأنها سوف تكون على النحو الآتي:-

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي 140 درجة

موعد نتيجة الصف الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نوضح لكم أعزائي الطلاب موعد نتيجة الصف الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية 2024، ويرجع التأخير إلى تأخر مقدري الدرجات في عملية التصحيح والمراجعة في المواد المقررة على طلاب مرحلة الصف الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، لكي تخرج النتيجة على أكمل وجه وبدون أية أخطاء تضر بمصلحة الطلاب.

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية محرم بك 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن قرب ظهور نتيجة طلاب الثالث الإعدادي الابتدائي بمركز محرم بك، على أن تظهر في المدارس فور ظهورها على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك تسهيلا للطلاب ولكي يتعرف كل طالب النتيجة في أسرع وقت ولكي تحصل على نتيجة الإسكندرية مركز محرم بك من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول كرموز 2024

يعتبر كرموز من المراكز التي تحتوي على العديد من المدارس وهو من المراكز التعليمية المتميزة، الذي يحوي نخبة من المعلمين في مختلف التخصصات، وهو ما يجعله من أعلى المراكز في نسبة النجاح، ولهذا نحاول أن نقدم لكم أعزائي الطلاب والطالبات رابط نتائج الصف الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية كرموز في أسرع وقت وبأسهل طريقة وللحصول على نتيجتك من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية. إدارة العطارين 2024

نوفر لكم أعزائي طلاب وطالبات مركز العطارين بمحافظة الإسكندرية طريقة سريعة ومختصرة للحصول على نتيجة الصف الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 بالإسكندرية وهو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والذي يعتبر من أسرع الروابط في الحصول على النتيجة برقم الجلوس وجاري رفع النتيجة بالاسم، وللحصول على نتيجة الصف الشهادة الإعدادية مركز العطارين من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الرمل

ينتظر طلاب مركز الرمل نتيجة الصف الشهادة الإعدادية لكي يعرفوا مستواهم التعليمي والدراسي، ولهذا وفرت وزارة التربية والتعليم النتيجة الآن على العديد من مواقع الأخبار والنتائج وذلك تسهيلا للطلاب ولكي يتعرف كل طالب النتيجة في أسرع وقت ولكي تحصل على نتيجة الإسكندرية مركز الرمل من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سيدي جابر

مركز سيدي جابر من المراكز التعليمية المتميزة في محافظة الإسكندرية ويحتوي مجموعة رائعة من التربويين في مختلف المواد الدراسية مما يجعله من أعلي المراكز في نسبة النجاح، ولهذا أعزائي الطلاب والطالبات ننشر لكم رابط نتائج الصف الشهادة الإعدادية لمركز سيدي جابر وللحصول على نتيجتك من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية 2024 إدارة مينا البصل

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بمركز مينا البصل برابط سريع من خلال برقم الجلوس للحصول على درجتك قبل الجميع وبرابط مباشر وبدون أي صعوبات تذكر تجدها كاملة من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية 2024 إدارة اللبان المنشية المنتزه

مركز اللبان، المنشية، المنتزه من أعرق مراكز محافظة الإسكندرية، حيث يحتوي على الكثير من المدارس المتفوقة، وهو ما يمثل ضغط على الكثير من مواقع النتيجة، ولهذا نوفر لك عزيزي الطالب والطالبة النتيجة برابط سريع وصاروخي بحيث لا تواجهك أي مشاكل من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية 2024 إدارة باب شرق، الجمرك، برج العرب

نقدم لكم طلاب وطالبات محافظة الإسكندرية إدارة باب شرق، الجمرك، برج العرب نتيجة الصف الشهادة الإعدادية برابط مباشر وبدون أي اعلانات للحصول على نتيجتك كاملة من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 إدارة العامرية اليوم السابع

نقدم لكم طلاب وطالبات محافظة الإسكندرية إدارة العامرية نتيجة الشهادة الإعدادية برابط مباشر وبدون أي إعلانات للحصول على نتيجتك كاملة من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية 2024 إدارة الدخيلة

نقدم لكم طلاب وطالبات محافظة الإسكندرية إدارة الدخيلة نتيجة الثالث الإعدادي الابتدائي برابط مباشر وبدون أي إعلانات للحصول على نتيجتك كاملة من موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.