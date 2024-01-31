الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير العمل ومحافظ القاهرة يفتتحان معرضًا لمنتجات مركز تدريب مهني.. غدًا  

وزير العمل
وزير العمل

يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدًا الخميس معرضًا لمنتجات ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات تُنظمها مديرية عمل القاهرة، تشمل أيضًا تسليم الوزير شحاتة، 100 عقد عمل لذوي الهمم داخل مواقع عمل وإنتاج  بمحافظة القاهرة.

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كما يُسلم شحاتة، شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد، الذين حصلوا على دورات تدريبية داخل "المركز".

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، إن برنامج هذه الفعاليات التي تُنظمها مدير العمل غدًا داخل أحد فنادق القاهرة سوف يتضمن أيضًا عرض فيديو يرصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم.

وأوضح عزاز، أن مُخرجات الدورات التدريبية المعروضة في المعرض الذي سيفتتحه "الوزير" و"المحافظ" في مهن الطاقة الشمسية، و التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.

 

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