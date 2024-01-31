وكيل شباب القليوبية ورئيس اتحاد مراكز شباب مصر يشهدان ختام الدوري الرياضي

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فعاليات الحفل الختامي للدورة الرياضية في الالعاب المختلفة (خماسي قدم - تنس طاولة _ كرة يد - كرة طائرة فتيات - كرة السلة) ومعرض أندية الفتاة المنفذ علي هامش الدوري بمشاركة مراكز شباب (١٥ مايو - أجهور الصغري - سنهرة - كفر عبيان - كوم اشفين - كفر مناقر).

وأقيمت فعاليات الحفل بمركز شباب سنديون التابع لادارة شباب قليوب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقد اسفرت اللقاءات عن فوز مراكز الشباب باسوس بالمركز الأول في خماسي كرة القدم ، مركز شباب دملو في كرة اليد ، ومركز شباب كفر عابد في الكرة الطائرة فتيات ومركز شباب مدينه بنها في كرة السلة، ومركز شباب المنشية الجديدة في تنس الطاولة.

وحضر الفعاليات اليوم الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، وياسر قاسم رئيس اتحاد مراكز شباب مصر بالقليوبية.

وسوف تمثل مراكز الشباب الفائزة محافظة القليوبية في تصفيات الدوري علي مستوي الجمهورية وتضمنت فقرات الحفل عروض فنية لفريق الفنون الشعبية بإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة وعرض رياضي لفريق الكاراتية بمركز شباب طنان.