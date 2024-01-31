غراب: الشرقية تسير بخطى ثابتة لرفع كفاءة الشوارع وفتح محاور جديدة بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

استهدفت زيارة محافظ الشرقية التفقدية؛ الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير احمد إسماعيل وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وتنفيذاً لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة، لتسهيل سير المواطنين بالشارع، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته وشارع تقسيم المعلمين وتفريعاته الموازي لشريط السكة الحديد بمنطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق، وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وفتح محاور مرورية جديدة.

أكد المحافظ، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع، وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

اختتم محافظ الشرقية جولته الليلية بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقتي لكوظ وقسم حسن صالح، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب 10 آلاف متر من إجمالي 14ألفا و 500 متر، ومراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة، وبتكلفة اجمالية 4 مليون وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.