محطة مياه روض الفرج تستقبل وفدًا من الكوادر الطبية الأفريقية

استقبلت محطة مياه روض الفرج، وفدًا من الكوادر الطبية ببعض الدول الإفريقية: (غانا – جيبوتى – نيجيريا – جنوب السودان – سيراليون – غينيا – زامبيا)، وذلك ضمن البرنامج الثلاثى بين كلية الطب بجامعة عين شمس، وهيئة التعاون اليابانية "جايكا"، والوكالة المصرية للشراكة؛ من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وتأتى هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبى لهذه الكوادر.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة، تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه، ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزى (SCADA System) .

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات انتاج المياه التابعة للشركة، حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م و كانت تعتمد على مياه الآبار الارتوازية فى بداية نشأتها، وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ ملايين نسمة بمناطق: “السيدة زينب، والأباجية، وتلال زينهم، وشبرا، والخلفاوى، والدراسة، وبولاق أبو العلا، والسيدة عائشة، و رمسيس، والأوبرا، والعباسية، والزاوية الحمراء، والسبتية، والزمالك”.

وقد أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب بأى تعاون مع أشقائنا بالدول الإفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة، مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية ويعضد الدور الريادى لمصر لجميع دول القاهرة الإفريقية.