أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 31 يناير بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بعد ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 340 إلى 360 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من الماعز 375 جنيها، مع عدم التزام الجزارين والتجار بالأسعار.

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 115 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 90 جنيها، بينما وصل سعر البانية إلى 175 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 105 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 95 جنيها والهياكل 43 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 115 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب115 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة، كما تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 85 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 74 جنيها والساسو 105 جنيهات، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 112 جنيها.

بسبب الأعلاف.. ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في الفيوم

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي تسبب في زيادة العرض عن الطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف بدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي بحوالي 35% مما تسبب في إرتفاع أسعار الدواجن تلقائيا، بحوالي 20 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 50 جنيها في الكيلو، بعد ارتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى177 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كل أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.