ليلة شعر إسكندراني بمركز عبدالناصر الثقافي في الإسكندرية

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافى بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية ليلة شعر ضمن فاعليات البيت الشهرية التابعة لبرنامج أنشطةمركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافيةوذلك يوم

الخميس الاول من شهر فبراير في تمام السادسة مساءً و ليلة شعر إسكندراني مع الشعر والشعراء لعرض تجارب شعرية مختلفة لأجيالوأصوات متنوعة من شعراء/ات الأسكندرية

تهدف الأمسية لتعزيز قيمة التبادل الثقافي والمعرفة والإطلاع على تجارب الآخر، ودعم وتعزيز مكانة الشعر في الوجدان المجتمعي..

اعد هذا اللقاء ويديره الشاعر احمد عبدالموحود الشيخ وهو شاعر عامية مصرية وروائي وناقد فني .صدر له ديوان " بلسان جنوبي مبين" عام ٢٠٢١ والثاني "دوبامين" عام ٢٠٢٢ له رواية اسمها " فجورها وتقواها" الفائزة بجائزة الدكتور عبدالرحيم درويش للرواية العربية فينوفمبر .

٢٠٢٣

وأخيراً "البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة علىالساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعلالثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بينأصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة. إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة فيالمجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلفمجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.