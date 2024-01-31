"خطورة الزواج المبكر" ندوة توعوية بمركز شباب جهينة الشرقية

نفذ مركز شباب جهينة الشرقية التابع لإدارة شباب جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، ندوة توعوية وتعريفية عن خطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

شاركت بالندوة مجموعة من سيدات وفتيات القرية حرصًا منهن لنبذ هذه الظاهرة من المجتمع عقب معرفتهن وتفهمهن مخاطر الزواج المبكر القانونية والإجتماعية والصحية والأثار المترتبة على التفكك الأسرى على الفرد والمجتمع فضلاً عن توضيح أهمية دور الأم فى تربية النشء والإهتمام بتعليم الفتيات كما تم التطرق لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة مبادرة تنمية الأسرة المصرية واستعراض الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة في جميع المجالات للنهوض بالمجتمع المصرى.

وفي نهاية اللقاء سادت أجواء من التفاعل الإيجابي بين الجميع مطالبين بضرورة تكرار هذه النوعية من الندوات.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة على ضرورة الإهتمام بالمشاكل التي تواجه المجتمع ووضع حلول ممنهجة لحل تلك النوعية من الندوات من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية الممتدة داخل ربوع المحافظة .

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بأنه لابد من تنفيذ جميع الأنشطة المدرجة بالخطة الداخلية للمراكز وتوسيع قاعدة عدد المستفيديين بها وجذب عضويات جديدة من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وعقد الندوات الهادفة التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع .