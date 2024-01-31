تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله جنوبي لبنان

أفادت تقارير إخبارية نشرتها صحيفة سبوتنيك ان الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، تتبادلا القصف المدفعي والصاروخي على الحدود بين البلدين.

فيما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن "مدفعية الجيش قصفت مناطق لبنانية، بعد إطلاق حزب الله اللبناني، 3 صواريخ على منطقتي الرميم والمنارة بالجليل الأعلى".

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب البلاد استهدف أطراف الناقورة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال أمس الثلاثاء، إنه إذا تحرك الجيش الإسرائيلي في الشمال فسيكون الرد مدمرا بالنسبة لحزب الله ولبنان.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن مدينة حيفا ومحيطها أكثر المناطق المهددة في بلاده، في حال تم تفعيل النيران ضد إسرائيل من لبنان، مشيرا إلى أن الوضع في حيفا لن يكون جيدا ولكن في بيروت الوضع سيكون دمارا، على حد قوله.

وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان، مؤكدا قصف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.