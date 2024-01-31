جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الاندية المصرية والقنوات الناقلة اليوم

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات مواعيد مباريات دور الـ٨ لبطولة كأس رابطة الأندية موسم 2023 ـ 2024.

جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية

مواعيد مباريات كأس رابطة الاندية المصرية اليوم والقنوات الناقلة

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة ٤:٣٠ مساء

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة ٧:٣٠ مساء

الخميس 1فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة ٤:٣٠ مساء

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة ٧:٣٠ مساء