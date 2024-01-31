الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الاندية المصرية والقنوات الناقلة اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات مواعيد مباريات دور الـ٨ لبطولة كأس رابطة الأندية موسم 2023 ـ 2024.

جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية 

 

مواعيد مباريات كأس رابطة الاندية المصرية اليوم والقنوات الناقلة 

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة ٤:٣٠ مساء

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة ٧:٣٠ مساء

الخميس 1فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة ٤:٣٠ مساء

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة ٧:٣٠ مساء

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