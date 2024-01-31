طقس الفيوم مشمس مائل للبرودة نهارًا والعظمى 16 درجة

يسود محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير طقس مشمس مائل للبرودة، ويتخلله بعض السحب المتقطعة التى تظهر على فترات دون أي تساقط للأمطار.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع استمرار الشبورة الكثيفة صباحًا ونشاط الرياح الخفيفة على فترات.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المنخفضة خلال هذه الفترة، مع انتشار السحب المتوسطة والكثيفة أحيانًا، وبقاء الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا، واستمرار ظهور السحب ونشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات، وخاصة في مناطق الظهير الصحراوي، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع توقعات باستمرار الرياح الخفيفة على كافة الأنحاء، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، كما يساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلًا ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

انخفاض درجات الحرارة ليلا والصغرى 8 درجات بالفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الفيوم تبلغ 16 درجة للعظمى نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 8 درجات مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بضرورة ارتداء الملابس المناسبة وعدم تخفيفها، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات إلى معدلات غير مسبوقة.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح تبلغ نحو 20 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي.

وفي سياق متصل قامت المحافظة بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المدن والمراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى، ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية، بوضع كافة المعدات على الجاهزية القصوى، مع أهمية صيانة أي معدة معطلة للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال فصل الشتاء.