تستعرض بوابة الوفد الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024، والقنوات الناقلة، اذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم فنرصدها اليكم كالتال

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد بيرنلي – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

توتنهام ضد برينتفورد – 9.30 مساء

ليفربول ضد تشيلسي – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



برشلونة ضد أوساسونا – 8 مساء - beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو – 10 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة



البحرين ضد اليابان – 1.30 مساء - beIN ASIAN CUP 1

إيران ضد سوريا – 6 مساء - beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية



طلائع الجيش ضد الجونة – 4.30 مساء

الاتحاد السكندري ضد إنبي – 7.30 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا



هيرتا برلين ضد كايزرسلاوترن - 9.45 مساء