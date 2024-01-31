المنيا تنظم حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ،ـ يرافقه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، بحملة تفقدية مفاجئة لمتابعة الأسواق التجارية بمدينة المنيا ، للتأكد من الإلتزام بالأسعار و توافر السلع الغذائية الأساسية لجمهور المواطنين.

يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ، وزيادة الكميات المعروضة من السلع ، لمنع اى ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار ، والغش التجارى، مؤكدا أن المخزون السلعى آمن ومتوفر وعلى التجار و أصحاب المحال التجارية ، الإلتزام بأسعار السلع و جودتها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددا على مواصلة التنسيق بين مديريات، التموين، والطب البيطرى ، والصحة ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين .