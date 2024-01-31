الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تنظم حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

الحملات التموينية
الحملات التموينية

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ  المنيا ،ـ يرافقه  عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، بحملة تفقدية مفاجئة لمتابعة الأسواق التجارية بمدينة المنيا ، للتأكد من الإلتزام بالأسعار و توافر السلع الغذائية الأساسية لجمهور المواطنين.

يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ  المنيا ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة

 وأكد المحافظ، على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ، وزيادة الكميات المعروضة من السلع ، لمنع اى ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار ، والغش التجارى، مؤكدا أن المخزون السلعى آمن ومتوفر وعلى التجار و أصحاب المحال التجارية ، الإلتزام بأسعار السلع و جودتها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددا على مواصلة التنسيق بين مديريات، التموين، والطب البيطرى ، والصحة ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين .

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