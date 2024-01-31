"التمريض بين متطلبات المهنة والتكيف مع ضغوطات العمل" ندوة بجامعة أسيوط

نظم مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض بالمستشفيات الجامعية؛ يوم علمي حول التمريض بين متطلبات المهنة والتكيف مع ضغوطات العمل، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والأستاذة نبيلة أحمد مدير عام التمريض، والأستاذة نجوى يونس مدير إدارة التمريض بالمستشفى.

وأشاد الدكتور إيهاب فوزي بالفعاليات والنشاطات العلمية التي تنظمها مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والتي من شأنها المساهمة في تطوير الأطقم الطبية وكافة العاملين، وأضاف أن موضوع ورشة اليوم له أهمية كبيرة خاصة أن عدم القدرة على التكيف مع ضغوط العمل لها تأثير على جودة الأداء في العمل، مضيفا حريص مستشفيات جامعة أسيوط على توفير المناخ الملائم لإنجاز العمل، من خلال التقسيم المناسب للنبطشيات، وهناك خطط لتوفير مواصلات لهيئة التمريض الذين يأتون من مسافات بعيدة، لكي يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.

وأشار الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، إلى أن هيئة التمريض لهم جهود عظيمة وبصمات واضحة داخل المستشفيات الجامعية، مضيفا أن التمريض بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب نظم العديد من الدورات التدريبية التي أسهمت في تطوير هيئة التمريض بالمستشفى، وبفضل هذه الجهود حصلت مديرة التمريض بالمستشفى على لقب الممرضه المثالية على مستوى الجمهورية، كما وجه الدكتور محمد عبد الباسط خلاف الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية لدعمها المتواصل.

وأوضح الدكتور خالد البيه أن التمريض جزء أساسي من المنظومة الطبية، وأن أي نجاح يتم تحقيقه يعد عاملا رئيسيا فيه، مضيفا أن موضوع ورشة اليوم يأتي ضمن سلسلة تدريبات تحرص المستشفى على تنظيمها للارتقاء بمستوى هيئة التمريض، الأمر الذي بدوره ينعكس على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى.

جدير بالذكر، أن اليوم العلمي شهد محاضرة لـ منصور سيد رضوان رئيس قسم التعليم الخاص ورئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم.

جاء اليوم العلمي بتنظيم سناء مزيد مدير إدارة التدريب الفنى وتطوير التمريض، والدكتورة هوايده خلف مقرر اليوم، وخضرة سيد، ومنى عبد الفتاح.

وعلى هامش فعاليات اليوم العلمي تم تكريم الدكتوره هوايده خلف، والدكتورة ياسمين خالد، ومنصور سيد، وسناء مزيد، وخضره سيد، والأستاذة هناء رشاد، وهناء ثابت، وهند عبد الهادي، وصابرين ثابت، وهبة حسن، ورضا عبد المنعم، وانتصار سيد، ورنده جابر، وسعده زكي، وكامل فؤاد، ووفاء صلاح، ومصطفى محمود، وعمار ياسر، وصفاء حسن، ورابعة ربيع، ونشوى نادي، وصفاء سمير، وفوزية محمد، وهبة قطب

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية